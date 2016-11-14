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Спасал собаку – утонул сам: подробности трагедии на тонком льду в Витебске

14 ноября 2016 13:14
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Новости Беларуси. Первая жертва тонкого льда. В Витебске погиб 43-летний мужчина, который попытался спасти свою собаку. Инцидент произошел во время прогулки по набережной Западной Двины.

Животное выбежало на еще неокрепший лед и провалилось. Хозяин бросился выручать четвероногого друга, но и сам угодил в западню. Вся эта трагедия разыгралась на глазах его супруги, но женщина помочь оказалась не в силах. Тело утонувшего спасатели до сих пор не могут найти, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Вячеслав Горин, исполняющий обязанности начальника водолазно-спасательной службы Витебской областной организации ОСВОД:
Лед в этом месте тонкий, крошится и ломается. Поэтому осмотреть подробно места сложно. Снаряжение, которое используют водолазы, в этих условиях замерзает.

Александр Мясоедов, начальник Витебской областной организации ОСВОД:
Выходя на такой лед жители нашей области подвергают себя опасности. Особенно это касается рыбаков и, в первую очередь, детей.

# происшествия # Утопления # Александр Мясоедов

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