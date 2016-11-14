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В Минске задержан подозреваемый в нападении на кассира супермаркета: мужчине грозит уголовная ответственность

14 ноября 2016 13:11
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Новости Беларуси. 14 ноября в Минске задержали подозреваемого в нападении на кассира одного из столичных супермаркетов. Напомним, инцидент произошел на прошлой неделе. Около часа ночи припозднившийся покупатель внезапно достал возле кассы предмет, похожий на пистолет, и потребовал отдать ему выручку.

Впрочем, разбогатеть преступным путем мужчине не удалось, он поторопился скрыться. И вот спустя несколько дней оперативникам удалось выяснить, кто этот антигерой ночного разбоя, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Екатерина Вершицкая, сотрудник пресс-службы ГУВД Мингорисполкома:
Для установления личности и местонахождения злоумышленника были задействованы сотрудники МВД, сыщики столичной милиции. В результате слаженных оперативных действий мужчина был задержан. Им оказался иногородний житель Минска, в Минске он снимает жилье. По факту разбоя возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит уголовная ответственность.

# происшествия # Екатерина Вершицкая # Ограбление

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