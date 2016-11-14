Авария на второй кольцевой дороге: 26-летний водитель, перевозивший рабочих, уснул за рулем

Новости Беларуси.

Пятеро человек пострадали в аварии на второй кольцевой дороге.

Происшествие случилось в пристоличье у деревни Петришки. 26-летний водитель, перевозивший рабочих, уснул за рулем, после чего автомобиль съехал с дороги и столкнулся с мачтой линии электропередачи.

Машина перевернулась, один из пассажиров оказался зажат в салоне.

На месте работали сотрудники МЧС. В больнице оказались четверо пассажиров. Пострадал и водитель. Обстоятельства аварии выясняются, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.