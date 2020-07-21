Под Витебском в лесу заблудилась женщина. У неё случился инсульт

Новости Беларуси. В Витебском районе в лесу нашли женщину, которая заблудилась.

По информации МЧС, днем 20 июля было получено сообщение от девушки, что ее мать заблудилась в лесу у деревни Липовцы.

63-летняя женщина вместе с 29-летней дочерью пошла собирать ягоды в лес, затем потерялась. Дочь позвонила спасателям.