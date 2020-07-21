Под Витебском в лесу заблудилась женщина. У неё случился инсульт

Новости Беларуси. В Витебском районе в лесу нашли женщину, которая заблудилась.
По информации МЧС, днем 20 июля было получено сообщение от девушки, что ее мать заблудилась в лесу у деревни Липовцы.
63-летняя женщина вместе с 29-летней дочерью пошла собирать ягоды в лес, затем потерялась. Дочь позвонила спасателям.
Вскоре девушка нашла мать, но сообщила, что ей нужна помощь врачей. Женщина находилась в лесу на расстоянии около 2,5 километров от дороги. Самостоятельно передвигаться не могла.
Работники МЧС на квадроцикле доставили спасателей и медиков к месту. Они установили предварительный диагноз «инсульт».
Женщину вынесли к автомобилю скорой помощи. Пострадавшую госпитализировали.
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