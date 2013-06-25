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Под Витебском по дороге в детский сад погибла четырёхлетняя девочка

25 июня 2013 12:52
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Новости Беларуси. Трагедия произошла в Шарковщинском районе, недалеко от деревни Воложинки. В 8.50 бабушка отводила внучку в детский сад. Во время пересечения проезжей части, девочка попала под колёса Volkswagen. За рулём автомобиля находился 24-летний житель деревни Воронка.

Как выяснилось, Volkswagen обгонял на мосту попутный трактор через сплошную линию разметки. Четырёхлетняя девочка от полученных травм скончалась. Её 79-летняя бабушка ранена.

За прошедшую неделю это вторая авария, которая повлекла за собою гибель ребёнка. Трагедия на улице Победы в Логойске произошла в выходной день. Ничего беды не предвещало. Дети играли на дворовой территории. Когда по улице двигался 24-летний водитель на Renault, ребёнок, который до этого стоял на возвышении, поскользнулся и оказался под задним колесом автомобиля.

Прошлым летом аналогичная трагедия произошла в Смолевичком районе. Под колёсами легкового автомобиля погибла 11-месячная девочка. Мать всего на минуту оставила ребёнка без присмотра – дочка выбежала во двор и оказалась на дороге. В этот момент водитель двигался задним ходом и просто не заметил ребёнка (смотрите видео).

# происшествия # Гибель детей

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