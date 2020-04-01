В Пуховичском районе автомобиль наехал на лежащего мужчину – он погиб

Новости Беларуси. В результате аварии в Пуховичском районе погиб пешеход. Инцидент произошел ночью в агрогородке Блонь, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Водитель машины двигался по шоссе Марьина Горка – Пуховичи. Наезд был совершен на пешехода, который лежал на асфальте. Мужчина не был обозначен светоотражающими элементами.

В результате аварии 70-летний пенсионер скончался на месте от полученных травм. По факту ДТП проводится проверка.