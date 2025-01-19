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Под минском перевернулась маршрутка – есть пострадавшие

19 января 2025 10:37
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Маршрутка с пассажирами перевернулась 19 января под Минском. По предварительным данным, 34-летний водитель не справился с управлением, в результате микроавтобус съехал в кювет и опрокинулся, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Под минском перевернулась маршрутка – есть пострадавшие-2

На место ЧП оперативно прибыли медики. Они оказали первую помощь семерым пострадавшим (среди которых оказался 11-летний ребенок) и доставили людей в больницы. Как позже сообщили в Минздраве, госпитализация потребовалась шестерым. У пациентов диагностированы различные травмы, переломы, ушибы, ЧМТ. Врачи проводят консилиумы и диагностические исследования всем пострадавшим. На месте аварии работают сотрудники ГАИ.

# ДТП # Авария

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