Под Минском микроавтобус сбил двух россиян, сидевших на обочине

Новости Беларуси. Микроавтобус, за рулем которого находился гражданин Беларуси, сбил двоих россиян, один из них скончался на месте.

Второй пострадавший, 26-летний молодой человек, с травмами различной степени тяжести госпитализирован.

ДТП произошло в темное время суток, вблизи города Вилейка Минской области. 56-летний местный житель, управляя микроавтобусом «Газель», при встречном разъезде съехал на обочину, где и находились мужчины. По предварительным данным, автомобиль россиян съехал в кювет. Мужчины, ожидая помощи, присели на обочину.

Как сообщает пресс-служба УГАИ МВД, мужчины не были обозначены световозвращающими элементами.