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Под днищем рейсового автобуса на границе обнаружили труп: комментарий СК

18 мая 2017 14:42
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Новости Беларуси. Шокирующее происшествие в Брестской области. Ночью 18 мая на погранпереходе «Мокраны» под днищем рейсового автобуса Брест – Ковель обнаружили тело мужчины.

Водитель транспортного средства рассказал: он увидел, что на проезжей части находится препятствие, которое во время движения оказалось между колесами автобуса. В тот момент мужчина не понял, что на дороге лежал человек.

Под днищем рейсового автобуса на границе обнаружили труп: комментарий СК-1

По предварительным данным,

наезд на мужчину произошел около 3 часов ночи 18 мая в агрогородке Мокраны в 500 м от погранперехода.

Мужчине было 40 лет.

Марина Дранькова, официальный представитель управления Следственного комитета Республики Беларусь по Брестской области:
Для выяснения всех обстоятельств гибели местного жителя (а.г. Мокраны) опрашиваются очевидцы, с участием специалистов Государственного комитета судебных экспертиз проведен осмотр. Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления точной причины его смерти. Со слов водителя, он увидел, что на проезжей части находится препятствие, которое оказалось при движении транспортного средства между колесами. В тот момент, согласно его пояснениям, он не понял, что на дороге лежал человек. Характерных повреждений при дорожно-транспортном происшествии передняя часть автобуса не имеет. В рамках разбирательства предстоит установить, имело ли место иное ДТП и состояние мужчины до контакта с деталями транспортного средства. 

Специалистам предстоит установить, имела ли место другая авария.

Под днищем рейсового автобуса на границе обнаружили труп: комментарий СК-4

Как сообщают местные издания, произошедшее стало шоком и для водителя, и для пассажиров автобуса.

«Виртуальный Брест»:
По рассказам очевидцев, которые были в автобусе, случай стал полной неожиданностью для пассажиров и водителя, они не почувствовали никакого удара, характерного в таких обстоятельствах, но на расстоянии около километра до перехода водитель сделал маневр уклонения от препятствия на дороге. Водитель в шоке, он не понимает, как это могло произойти.

# происшествия # Авария в Брестской области # Фотофакт # Марина Дранькова

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