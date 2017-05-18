Под днищем рейсового автобуса на границе обнаружили труп: комментарий СК

Новости Беларуси. Шокирующее происшествие в Брестской области. Ночью 18 мая на погранпереходе «Мокраны» под днищем рейсового автобуса Брест – Ковель обнаружили тело мужчины. Водитель транспортного средства рассказал: он увидел, что на проезжей части находится препятствие, которое во время движения оказалось между колесами автобуса. В тот момент мужчина не понял, что на дороге лежал человек.

По предварительным данным, наезд на мужчину произошел около 3 часов ночи 18 мая в агрогородке Мокраны в 500 м от погранперехода. Мужчине было 40 лет. Марина Дранькова, официальный представитель управления Следственного комитета Республики Беларусь по Брестской области:

Для выяснения всех обстоятельств гибели местного жителя (а.г. Мокраны) опрашиваются очевидцы, с участием специалистов Государственного комитета судебных экспертиз проведен осмотр. Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления точной причины его смерти. Со слов водителя, он увидел, что на проезжей части находится препятствие, которое оказалось при движении транспортного средства между колесами. В тот момент, согласно его пояснениям, он не понял, что на дороге лежал человек. Характерных повреждений при дорожно-транспортном происшествии передняя часть автобуса не имеет. В рамках разбирательства предстоит установить, имело ли место иное ДТП и состояние мужчины до контакта с деталями транспортного средства. Специалистам предстоит установить, имела ли место другая авария.