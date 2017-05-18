Под днищем рейсового автобуса на границе обнаружили труп: комментарий СК
Новости Беларуси. Шокирующее происшествие в Брестской области. Ночью 18 мая на погранпереходе «Мокраны» под днищем рейсового автобуса Брест – Ковель обнаружили тело мужчины.
Водитель транспортного средства рассказал: он увидел, что на проезжей части находится препятствие, которое во время движения оказалось между колесами автобуса. В тот момент мужчина не понял, что на дороге лежал человек.
По предварительным данным,
наезд на мужчину произошел около 3 часов ночи 18 мая в агрогородке Мокраны в 500 м от погранперехода.
Мужчине было 40 лет.
Марина Дранькова, официальный представитель управления Следственного комитета Республики Беларусь по Брестской области:
Для выяснения всех обстоятельств гибели местного жителя (а.г. Мокраны) опрашиваются очевидцы, с участием специалистов Государственного комитета судебных экспертиз проведен осмотр. Назначена судебно-медицинская экспертиза для установления точной причины его смерти. Со слов водителя, он увидел, что на проезжей части находится препятствие, которое оказалось при движении транспортного средства между колесами. В тот момент, согласно его пояснениям, он не понял, что на дороге лежал человек. Характерных повреждений при дорожно-транспортном происшествии передняя часть автобуса не имеет. В рамках разбирательства предстоит установить, имело ли место иное ДТП и состояние мужчины до контакта с деталями транспортного средства.
Специалистам предстоит установить, имела ли место другая авария.
Как сообщают местные издания, произошедшее стало шоком и для водителя, и для пассажиров автобуса.
«Виртуальный Брест»:
По рассказам очевидцев, которые были в автобусе, случай стал полной неожиданностью для пассажиров и водителя, они не почувствовали никакого удара, характерного в таких обстоятельствах, но на расстоянии около километра до перехода водитель сделал маневр уклонения от препятствия на дороге. Водитель в шоке, он не понимает, как это могло произойти.