В цеху «Гродно Азота» монтажник упал с 9-метровой высоты

Новости Беларуси. Следственный комитет проводит проверку по факту травмирования 33-летнего монтажника ОАО «Союзпроммонтаж». Инцидент произошел утром 11 мая.

Мужчина находится в больнице. Его травмы относятся к категории тяжких.

Сергей Шершеневич, официальный представитель УСК по Гродненской области:

Установлено, что около 11 часов 11 мая он выполнял строительные работы в одном из цехов ОАО «Гродно Азот», после чего упал с металлического каркаса с высоты около 9 метров. Для установления обстоятельств случившегося следователями осмотрено место происшествия, опрашиваются руководители и рабочие, назначена судебно-медицинская экспертиза, изучается служебная, техническая и иная документация. Выясняется вопрос обеспечения монтажника средствами индивидуальной защиты, необходимыми для выполнения работ на высоте. Проводятся иные процессуальные действия.