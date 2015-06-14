Под Брестом разбился самолет, два человека погибли

Как пишет «Виртуальный Брест», сразу после падения воздушное судно загорелось. Пилота из кабины извлекли местные жители, но пульс у него уже не прощупывался, а прибывшие медики констатировали смерть. Второй человек сгорел в самолете.



Пресс-служба Брестского областного управления МЧС:

14 июня в 12:09 при выполнении полетного задания по обнаружению пожаров в экосистемах произошло падение воздушного судна Ил-103 РУП «Беллесавиа» в нескольких километрах от брестского аэропорта. Погибли командир воздушного судна Медведев Михаил Юрьевич и старший летчик-наблюдатель Борисюк Александр Иванович. Создана комиссия по выяснению причин падения самолета. До выяснения всех обстоятельств использование самолетов данного типа временно приостановлено.