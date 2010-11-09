Под Барановичам 22-летний убийца, стараясь целиться в голову, застрелил двух человек 

Кровавая драма разыгралась в субботу днем в Барановичском районе. В деревне Домашевичи из ружья были убиты двое и ранен один человек.

По предварительной информации, убийца явился в дом, когда трое мужчин распивали спиртное. Стрелял, стараясь целить в голову. Потом скрылся, бросив оружие - одноствольное охотничье ружье – в лесопосадке. «Ствол» на следующий день нашли сотрудники милиции. Задержан и подозреваемый: им оказался22-летний парень из райцентра. Что заставило его пойти на такой шаг, выясняет следствие.

Известно, что погибшие – местные неработающие жители 1951 и 1978 годов рождения. Первый – хозяин того самого дома, где случился инцидент. Раненый, местный мужчина 1973 года рождения, находится в больнице, сообщает ctv.by со ссылкой на «Зарю».