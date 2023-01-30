Почти 900 человек привлечены к административной ответственности. Итоги акции ГАИ «Пешеход»

Новости Беларуси. Госавтоинспекция Минской области подвела итоги профилактической акции «Пешеход», которая прошла с 27 по 29 января, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В ходе мероприятия стражи дорог отработали аварийно-опасные участки, наиболее подверженные риску совершения наездов на пешеходов и велосипедистов. Особое внимание уделили находящимся в состоянии опьянения, а также тем, кто игнорирует световозвращающие элементы. По итогам акции почти 900 пешеходов привлечены к административной ответственности, из них порядка 240 находились в нетрезвом состоянии. Кроме того, в результате ДТП один человек погиб.

Ирина Сапунова, начальник отделения по агитации и пропаганде УГАИ УВД Миноблисполкома:

28 января около 8 вечера, по предварительной информации, на 375 километре автодороги Брест – Минск – граница Российской Федерации в Смолевичском районе водитель 1958 года рождения, управляя автомобилем Chrysler, совершил наезд на пешехода, который вышел на проезжую часть из автомобиля, стоящего на правой обочине. В результате наезда пешеход 1975 года рождения погиб на месте аварии. Известно, что погибший в августе 2021 года привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения пешеходом, причем на этом же участке дороги.