Почти 220 лет лишения свободы на всех: в Минске вынесен приговор по «делу 17» о распространении психотропов

Новости Беларуси. Минский городской суд вынес приговор по резонансному «делу 17». Внушительный срок получил не только организатор крупнейшей в Беларуси наркосети, но и еще 16 человек, замешанных в торговле психотропами. Реализацией наркотических веществ под видом легальных курительных смесей преступники занимались три года. Их доход за это время составил свыше полутора миллионов долларов. Промышляла группа и на территории России.

Самое громкое дело о распространении психотропов в Беларуси получило ожидаемую развязку. Минский городской суд вынес обвинительный приговор фигурантам «дела 17». На всех они получат почти 220 лет лишения свободы.

Название дела – от количества человек на скамье подсудимых. Именно столько и было зачитано 13 декабря приговоров. Это заняло около двух часов. Самый строгий – у главного фигуранта Константина Вилюги – 20 лет в колонии усиленного режима с конфискацией имущества. Впрочем, создатель крупнейшей в Беларуси сети по продаже спайсов, судя по реакции в зале суда, и не сильно раскаивается. Да и вины он, как и многие подельники, до сих пор не признал. По ту стороны клетки они улыбаются, что-то записывает в блокнот. В общем, всем видом показывают: обвинения по 11 статьям Уголовного Кодекса, среди которых «Мошенничество», «Незаконный оборот наркотиков» и «Создание преступной группировки», их будто и не касаются. Однако во время задержания тот же Вилюга выглядел совсем иначе.

За три года существования сложной схемы Вилюга сотоварищи заработали свыше полутора миллионов долларов. У них был свой Интернет-магазин, который под видом курительных смесей продавал самый обыкновенный спайс. Была даже налажена логистика в соседнюю Россию и продумана связь с клиентами – только через Интернет без личных встреч. А быть всегда на полшага впереди запрещающих психотропы документов Вилюге помогали друзья среди правоохранителей, которых, кстати, тоже ожидают тюремные сроки.

Олег Буйленков, прокурор отдела Генеральной прокуратуры Республики Беларусь:

Данные лица непосредственно входили в организованную преступную группу, принимали участие в обеспечении ее деятельности теми силами и возможностями, которыми они обладали. Согласно тех статей, которые были сейчас озвучены, получается, суд принял решение о том, что они действительно виновны в совершении данных преступлений.

За время приговора родственники обвиняемых постоянно пытались показать вздохами и нервными смешками, что, мол, не верим в оглашаемый вердикт, хотя вина подсудимых было доказана неоднократно. Но некоторые согласились сотрудничать со следствием.

Анна Докутько, адвокат:

Мы заключили досудебное соглашение на определенных условиях. Условиями и было то, что Багель будет активно способствовать следствию в установлении всех обстоятельств, совершенных им преступлений, с его участием в преступлениях, и будет сообщать всю информацию о других лицах.

Остальные фигуранты «дела 17» получили от 2 до 18 лет лишения свободы. Но почти все окажутся в колониях строго режима, а имущество по решению суда конфискуют. Как бы то ни было, у сторон есть 10 дней, чтобы обжаловать приговор. Родственники злоумышленников намерены подавать кассации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.