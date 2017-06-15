По делу проходят четыре человека: за что задержан владелец службы такси «Алмаз»

Новости Беларуси. Игра в «шашки» с законом закончилась решеткой. Владелец популярной минской службы такси обвиняется в неуплате налогов. Его задержали вместе с руководителем диспетчерской службы. Речь идет о сумме почти в полтора миллиона рублей. Департамент финансовых расследований арестовал счета, десятки автомобилей и объектов недвижимости, принадлежащих подозреваемым, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это дело действительно в «шашки». Партию владелец популярной службы такси разыграл простую, но, как оказалось, ненадежную. Диспетчерская служба раздавала заказы, а официальные и «нелегальные» перевозчики платили деньги в обход кассы.

Подробности уголовного дела 15 июня озвучили в Госконтроле. И речь идет о немалой сумме – почти в полтора миллиона рублей. В курсе серой схемы ухода от уплаты налогов был и руководитель диспетчерской службы. Подельника также задержали.