По делу проходят четыре человека: за что задержан владелец службы такси «Алмаз»

Новости Беларуси. Игра в «шашки» с законом закончилась решеткой. Владелец популярной минской службы такси обвиняется в неуплате налогов. Его задержали вместе с руководителем диспетчерской службы. Речь идет о сумме почти в полтора миллиона рублей. Департамент финансовых расследований арестовал счета, десятки автомобилей и объектов недвижимости, принадлежащих подозреваемым, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Это дело действительно в «шашки». Партию владелец популярной службы такси разыграл простую, но, как оказалось, ненадежную. Диспетчерская служба раздавала заказы, а официальные и «нелегальные» перевозчики платили деньги в обход кассы.
Подробности уголовного дела 15 июня озвучили в Госконтроле. И речь идет о немалой сумме – почти в полтора миллиона рублей. В курсе серой схемы ухода от уплаты налогов был и руководитель диспетчерской службы. Подельника также задержали.
Александр Черезов, заместитель начальника управления Департамента финансовых расследований КГК Республики Беларусь по Минску и Минской области:
Заказами они обеспечивали как легальных таксистов, так и тех, кто нелегальным способом занимается услугами такси. Это люди, которые просто на своих автомобилях оказывают данные услуги. При этом не зарегистрированы как субъекты хозяйствования, не платят налоги в принципе. Они просто платили ему за диспетчерские услуги.
Благодаря такому подходу диспетчерской службе такси «Алмаз» удалось установить более низкие тарифы, что позволило выдавить часть конкурентов и занять одну из ведущих позиций на рынке. Сколько получали так называемые «бомбилы», неизвестно. А вот по предварительной оценке, доход владельца службы превышал 200 тысяч долларов в месяц.
Всего по делу проходят четыре человека. А департамент финансовых расследований арестовал счета, десятки автомобилей и объектов недвижимости, принадлежащих подозреваемым, общей стоимостью более двух миллионов долларов. Вот так: один раз смухлевал в партии и ты уже не в дамках.