Племянник Сильвестра Сталлоне на странице актёра в Facebook обвинил его в смерти сына

Новости США. Эд Филити, 18-летний племянник киноактёра Сильвестра Сталлоне, оставил гневное сообщение на странице в Facebook Сталлоне-страшего, в котором обвиняет его в смерти сына, сообщает ctv.by со ссылкой на Daily Mail. Эд заявляет, что трагедия бы не произошла, если бы отец уделял Сейджу больше внимания. В последние годы актер Сильвестр Сталлоне и его супруга Дженнифер Флэвин игнорировали Сэйджа и избегали с ним встреч, отмечает Филити.

Эд Филити, племянник киноактёра Сильвестра Сталлоне:

Шестого июля Сэйдж позвонил тебе, чтобы поздравить с днем рождения. И что ты сделал? Не снял трубку, а потом даже не удосужился перезвонить. Немного отцовского внимания - вот что было нужно Сэйджу. Я подозреваю, что вам плевать на то, что случилось, но от пристального внимания общественности вам не укрыться. Меня от вас тошнит.

Через несколько часов племянник актёра удалил своё гневное сообщение. Молодой человек заявил, что погорячился, сообщает ctv.by со ссылкой на New York Post.

Эд Филити:

Сложно описать моё состояние, я находился на грани нервного срыва и написал сообщение буквально за пару минут. Не отрицаю, у меня по-прежнему есть претензии к дяде, но, наверное, не стоило выносить сор из избы.

Как сообщает американская пресса, Сильвестр Сталлоне убежден, что его сына убили. Для того чтобы выяснить истинную причину, актер нанял одного из самых известных частных сыщиков США Скотта Росса.

Напомним, американский режиссёр и сценарист Сэйдж Сталлоне, сын актёра Сильвестра Сталлоне, обнаружен мёртвым в своей квартире в Лос-Анджелесе в пятницу, 13 июля. 36-летний Сэйдж Сталлоне всего один день не дожил до собственной свадьбы.

Справка ctv.by

Детектив Скотт Росс занимался скандальным делом Майкла Джексона о растлении малолетних, а расследовал историю об избиении Рианны ее экс-бойфрендом Крисом Брауном.

