В белорусских водоемах утонули уже около 200 человек, в том числе дети

Новости Беларуси. Жуткие данные приводит «Народная газета» за первую половину 2012 года и делится подробностями некотрых трагедий, сообщает ctv.by.

В Зельвенском районе 68-летняя пенсионерка утром отправилась на пастбище, прихватив с собой внука 11 лет и семилетнюю внучку. Мальчик решил искупаться в речке, но попал в водоворот. Бабушка бросилась спасать внука и также утонула. Девочка по мобильному телефону позвонила матери, которая вызвала спасателей. В это время у берега оказалась и тетя погибшего мальчика. Женщина бросилась в реку, к счастью, водолазы успели вытащить ее из водоворота.

А в Барановичском районе пятеро детей 10—11 лет решили переплыть на другой берег реки. Водная стометровка оказалась для них непосильной. Ребята попали в течение, один из пловцов сразу ушел на дно, остальных спасли находившиеся неподалеку рыбаки.