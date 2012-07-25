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Три квартиры за неделю ограбили через форточку в Минске

25 июля 2012 10:38
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Новости Беларуси. В минувшие 10 дней на территории минского микрорайона Юго-Запад зафиксированы три однотипные квартирные кражи. Воры проникали в квартиры на первых этажах ночью, зная, что хозяева, уезжая из дома, оставляли открытыми для проветривания форточки и балконы. Из квартиры выносили деньги, ювелирные изделия, малогабаритную бытовую технику, электроинструменты, предметы одежды, обувь, сообщает ctv.by.

На очередной краже  преступники попались: ночью один из жителей квартиры по улице Слободской вышел на балкон покурить и увидел двух подозрительных мужчин, которые лезли в открытое окно квартиры на первом этаже.  Милиция на месте преступления задержала 32-летнего и 31-летнего жителей этого же микрорайона.

В ходе обысков по месту жительства задержанных была изъята часть похищенного.

# происшествия # Криминал # Кража

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