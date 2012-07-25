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В Новосибирской области загорелся военный эшелон с боеприпасами. Сгорело 10 вагонов, радиус разлета снарядов – 500 м

25 июля 2012 10:12
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Новости России. В новосибирской области загорелся военный эшелон с боеприпасами, которые везли на утилизацию. Огнем уничтожены 10 вагонов. При этом во время пожара обломки разлетались на полкилометра. Жертв и пострадавших, по предварительным данным, нет.

Из-за ЧП серьезно нарушено железнодорожное сообщение по Транссибирской магистрали: остановлены 23 поезда, в том числе девять пассажирских.

По предварительным данным, причиной возгорания в составе стала неисправность тормозной системы, что привело к перегреву колодок. Спасатели эвакуировали жителей поселка, находящегося поблизости. Место происшествия оцеплено, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Пожар # Фотофакт

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