В Новосибирской области загорелся военный эшелон с боеприпасами. Сгорело 10 вагонов, радиус разлета снарядов – 500 м

Новости России. В новосибирской области загорелся военный эшелон с боеприпасами, которые везли на утилизацию. Огнем уничтожены 10 вагонов. При этом во время пожара обломки разлетались на полкилометра. Жертв и пострадавших, по предварительным данным, нет.

Из-за ЧП серьезно нарушено железнодорожное сообщение по Транссибирской магистрали: остановлены 23 поезда, в том числе девять пассажирских.

По предварительным данным, причиной возгорания в составе стала неисправность тормозной системы, что привело к перегреву колодок. Спасатели эвакуировали жителей поселка, находящегося поблизости. Место происшествия оцеплено, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.