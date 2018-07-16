Прямой эфир

Пешеходная зона на улице Революционной в Минске ушла под воду после ливней. Как пытаются исправить ситуацию?

16 июля 2018 18:52
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. После большого дождя. В Минске на улице Революционной дополнительно проверили надежность работы ливневок, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Пешеходная зона на улице Революционной в Минске ушла под воду после ливней. Как пытаются исправить ситуацию?-1

Пешеходная зона на улице Революционной в Минске ушла под воду после ливней. Как пытаются исправить ситуацию?-3

Пешеходная зона на улице Революционной в Минске ушла под воду после ливней. Как пытаются исправить ситуацию?-5

После ливня, который прошел в столице 13 июля, пешеходная зона практически вся ушла под воду. При реконструкции улицы ливневые канализации не увели под землю, что и могло привести к серьезным подтоплениям. И даже проложенные лотки вдоль Комсомольской, которые должны собирать талые и сточные воды, не помогли.

Сейчас здесь будто бы продолжается строительство: перекладывается плитка и ремонтируются люки. Как улица Революционная будет спасаться от водной стихии в дальнейшем, пока неизвестно.

Пешеходная зона на улице Революционной в Минске ушла под воду после ливней. Как пытаются исправить ситуацию?-8

# Проблемы ЖКХ, ЖРЭО, ЖЭС # происшествия # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Минске столкнулись грузовик и бетономешалка: 34-летний водитель госпитализирован
16 июля 2018 18:16

В Минске столкнулись грузовик и бетономешалка: 34-летний водитель госпитализирован

12-летняя школьница утонула в Молодечненском районе
16 июля 2018 17:40

12-летняя школьница утонула в Молодечненском районе

В Сенненском районе Opel сбил собаку и перевернулся. Погиб 9-летний мальчик, в отношении его отца возбуждено уголовное дело
16 июля 2018 15:04

В Сенненском районе Opel сбил собаку и перевернулся. Погиб 9-летний мальчик, в отношении его отца возбуждено уголовное дело