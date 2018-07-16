Пешеходная зона на улице Революционной в Минске ушла под воду после ливней. Как пытаются исправить ситуацию?

Новости Беларуси. После большого дождя. В Минске на улице Революционной дополнительно проверили надежность работы ливневок, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

После ливня, который прошел в столице 13 июля, пешеходная зона практически вся ушла под воду. При реконструкции улицы ливневые канализации не увели под землю, что и могло привести к серьезным подтоплениям. И даже проложенные лотки вдоль Комсомольской, которые должны собирать талые и сточные воды, не помогли.

Сейчас здесь будто бы продолжается строительство: перекладывается плитка и ремонтируются люки. Как улица Революционная будет спасаться от водной стихии в дальнейшем, пока неизвестно.