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12-летняя школьница утонула в Молодечненском районе

16 июля 2018 17:40
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Новости Беларуси. Ее подругу из воды достали очевидцы, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. 

12-летняя школьница утонула в Молодечненском районе-1

Трагедия произошла около деревни Путники Молодечненского района. Школьницы решили пойти на пруд без взрослых.

12-летняя школьница утонула в Молодечненском районе-4

Михаил Фролов, ведущий специалист Минской организации «Общество спасения на водах»:
В деревне имелся небольшой водоём, туда и упали две девушки. По оперативным данным, по Минской области на сегодня погибли на водах 25 человек. Из них двое несовершеннолетних. Спасатели продолжают вести свою работу. Уже спасены 20 человеческих жизней, из них 8 несовершеннолетних.

12-летняя школьница утонула в Молодечненском районе-7

Спасатели напоминают, что купаться можно только в специально оборудованных местах. Нельзя заплывать за буйки и нырять в воду с дамб и плотов. Не оставляйте без присмотра детей.

# Утопления # происшествия # Фотофакт

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