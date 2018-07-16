12-летняя школьница утонула в Молодечненском районе

Новости Беларуси. Ее подругу из воды достали очевидцы, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Трагедия произошла около деревни Путники Молодечненского района. Школьницы решили пойти на пруд без взрослых.

Михаил Фролов, ведущий специалист Минской организации «Общество спасения на водах»:

В деревне имелся небольшой водоём, туда и упали две девушки. По оперативным данным, по Минской области на сегодня погибли на водах 25 человек. Из них двое несовершеннолетних. Спасатели продолжают вести свою работу. Уже спасены 20 человеческих жизней, из них 8 несовершеннолетних.