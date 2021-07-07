«Переоделись в тёмную одежду, надели маски, капюшоны». В Минске двое мужчин вывели из строя 15 камер видеонаблюдения

Новости Беларуси. Двое мужчин выводили из строя камеры наружного наблюдения в Минске. Злоумышленники задержаны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Возбуждено уголовное дело.

Минчане 24 и 42 лет познакомились в деструктивном Telegram-чате. Позже они встретились лично. Для конспирации пришли ночью к одному из жилых домов Фрунзенского района и, убедившись в отсутствии очевидцев, сорвали 15 видеокамер, после чего выбросили их в урны.

Свои действия задержанные объяснили желанием противодействовать правоохранителям, так как с помощью видеонаблюдения сотрудники милиции устанавливают личности тех, кто участвует в незаконных массовых мероприятиях.

Александр Гильдюк, заместитель начальника Фрунзенского РУВД Минска:

С этой целью в ночное время суток они переоделись в темную одежду, надели маски, капюшоны, считая, что таким образом они приняли все необходимые меры, исключающие их идентификацию. Несмотря на это сотрудниками уголовного розыска данные лица были установлены, задержаны. Дали признательные показания, раскаиваются в содеянном.