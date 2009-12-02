Пенсионер задушил волка голыми руками

Недалеко от деревни Вулька–Городищенская Пинского района на 68-летнего электрика набросился волк. Николай Мусиенко оказался не робкого десятка и задушил разъяренного зверя.

Сейчас пенсионер с ранами кисти и предплечья находится в Пинской центральной больнице. Говорит, чувствует себя уже нормально.

— В тот день я был на работе. Трансформаторная подстанция находится в лесу. Снял показания счетчиков и возвращался обратно, как вдруг увидел волка, — все, что произошло дальше, Николай Иванович помнит в деталях. — Он не рычал, двигался тихо и вдруг набросился на меня. Конечно, было страшно. Один на один, кругом лес, помощи ждать неоткуда. Пришлось защищаться... Мне удалось засунуть ему в пасть локоть, потом повалить на землю. Так мы боролись около часа. Когда я понял, что задушил зверя, достал телефон, позвонил ребятам...

По словам специалистов, агрессивное поведение для волков нехарактерно: напасть на человека рядом с его жилищем может либо очень голодное животное, либо больное, пишет «СБ».

— В Брестской областной ветеринарной лаборатории подтвердили: волк болел бешенством, — обеспокоена заведующая отделом эпидемиологии Пинского зонального центра гигиены и эпидемиологии Ирина Громыко. — Сейчас нам вместе с сотрудниками ветеринарной службы предстоит выяснить, не пострадал ли кто–то еще от больного зверя. Будем обходить дворы в деревнях, собирать информацию, прививать собак, кошек, коров.