Пенсионер на авто съехал в кювет и погиб на месте. Пять ДТП произошло в Минской области за выходные

Новости Беларуси. В минувшие выходные, 12-13 июня, в Минской области произошло пять серьезных ДТП, два человека погибли, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Одна из аварий случилась в субботу на автодороге Минск – Молодечно – Нарочь вблизи деревни Татарщина. 32-летний мотоциклист врезался в лося, который внезапно выбежал на дорогу. В результате ДТП мужчина погиб на месте.

Андрей Гладкий, начальник отделения по агитации и пропаганде УГАИ УВД Миноблисполкома:

Необходимо отметить, что имеются дорожно-транспортные происшествия, которые совершены по сопутствующим причинам, таким как технически неисправное транспортное средство. На территории Столбцовского района водитель автомобиля МАЗ в результате отсоединения рулевой тяги совершил опрокидывание транспортного средства, в данном ДТП он сам и пострадал. Также на территории Солигорского района (автомобильная дорога Р23 Минск – Микашевичи) 75-летний пенсионер, управляя автомобилем Suzuki Grand Vitara, при разгерметизации заднего правого колеса съехал в кювет, опрокинулся, на месте происшествия погиб.