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Паводки в Беларуси: снова подтопило Гомельщину, очередь Витебской области на следующей неделе

12 апреля 2013 08:12
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Новости Беларуси. В Гомельской области новые подтопления. Они выявлены сразу в шести районах. Снег активно тает и уровень воды в реках растет. Паводки уже затронули сотни подворий, семь участков автодорог и один мост. По данным МЧС, в настоящее время необходимости в отселении людей нет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На режим повышенной готовности к паводку перешли также все службы Витебской области. Налажен круглосуточный мониторинг информации, которая стекается в центр оперативного управления МЧС. Кроме того, уделяется большое внимание состоянию очистных сооружений животноводческих комплексов, дамб и водохранилищ. Данные объекты — на особом контроле местных органов власти.

Во избежание подтоплений жителям региона рекомендовано принять меры по очистке придорожных каналов около своих домов. Активное развитие паводковой ситуации ожидается в Витебской области на следующей неделе. В зоне риска — больше сотни подворий десяти  районов.

# происшествия # Паводки в Беларуси

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