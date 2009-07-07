Пассажир самостоятельно починил сломавшийся «Боинг»

Сломавшийся самолет Boeing 757-200 британской авиакомпании Thomas Cook Airlines смог починить один из пассажиров.

По техническим причинам вылет с острова Менорка планировалось задержать на восемь часов. Однако один из пассажиров смог устранить неисправность, и в итоге самолет приземлился в Глазго всего с 35-минутным опозданием.

По словам представителей Thomas Cook, инцидент произошел в субботу. Самолет уже готовился к отлету, когда пассажирам сообщили о возникшей неисправности. Позже выяснилось, что на борту есть квалифицированный инженер, который вызвался устранить неполадку.

Сообщается, что этот пассажир работает в другой авиакомпании Thomsonfly, с которой Thomas Cook подписала взаимное соглашение по техническому обслуживанию. При этом сотрудники Thomas Cook убедились, что инженер обладает необходимой лицензией.

По словам одного из очевидцев, когда инженер устранил неисправность и вернулся в самолет, пассажиры встретили его аплодисментами.

Lenta.ru