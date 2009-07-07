Пьяный водитель насмерть сбил школьницу и скрылся с места происшествия

Девочка от ранений скончалась на месте происшествия.

20-летний житель Пинска, управляя в состоянии алкогольного опьянения автомобилем «Ауди», совершил наезд на двигавшуюся по краю проезжей части в попутном направлении 14-летнюю жительницу Бреста — ученицу 9-го класса. Водитель с места происшествия скрылся, но был задержан в ходе введенного плана «Перехват».

Другой водитель в Дрогичинском районе на автомобиле «»Фольксваген» совершил наезд на двигавшегося в попутном направлении 40-летнего велосипедиста и скрылся с места происшествия. Велосипедист с травмами был доставлен в местную больницу, где скончался. Водитель «Фольксагена» в ходе оперативно-розыскных мероприятий был задержан, сообщает БЕЛТА.