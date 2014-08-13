Парень и девушка обокрали невнимательных продавцов крупных ТЦ Минска. Видеофакт

Новости Беларуси. В крупных торговых центрах Минска парень и девушка обворовывали невнимательных продавцов торговых павильонов. Уносили все, что плохо лежало, как говорят в народе.

В одном павильоне украли у продавщицы кошелек, в другом - сумку с деньгами (Br2,5 млн) и документами.

Молодые люди изображали обычных клиентов - рассматривали товары, консультировались с продавцами. Пока один отвлекал, другой - воровал.

Еще одна «жертва» воров - выручка из тележки с мороженым. Br3,4 млн.

В момент кражи продавца мороженого просто не оказалось на месте. Беспрепятственно вскрыв тележку, молодой человек забрал выручку, и пара покинула помещение.

Центральным РУВД города Минска молодые люди объявлены в розыск.

Татьяна Обозная, пресс-офицер Центрального РУВД:

В случае, если вы узнали их на фото и видео или располагаете какой-либо информацией об их возможном местонахождении, просьба обращаться в Центральное РУВД г. Минска по адресу: ул. Орловская, 58/1. Либо по телефонам: 288-02-02 (дежурная часть), 288-81-13, 288-86-73, 8(029) 322-38-79 или 102.