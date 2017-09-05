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В результате непогоды в Беларуси без света осталась 21 деревня, упавшие деревья повредили 17 автомобилей

05 сентября 2017 07:45
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Новости Беларуси. 21 деревня остается без света в результате разгула стихии. На поврежденных участках работают специалисты. Задействовано 16 бригад и 18 единиц техники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В результате непогоды в Беларуси без света осталась 21 деревня, упавшие деревья повредили 17 автомобилей-1

Возобновить подачу электричества энергетики обещают в ближайшие часы. Непогода пришла в страну накануне. Ночью аварийные отключения наблюдались в Борисовском, Минском, Молодечненском и Слуцком районах.

Последствия стихии продолжают устранять в столице. Сильный ветер в Минске повалил остановочный пункт по улице Янки Брыля. Три человека пострадали. Двое были госпитализированы. Один из них выписан. Упавшие деревья повредили 17 автомобилей и кровли двух жилых домов.

# происшествия # Ураганы

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