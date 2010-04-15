Пациент тубдиспансера покончил с собой после неудачной попытки застрелить врачей

Пациент краснодарского противотуберкулезного диспансера выстрелил из ружья в сотрудников медучреждения, после чего застрелился, сообщает РИА Новости со ссылкой на сотрудницу следственного управления СКП РФ по Краснодарскому краю Инну Бирюкову.

По информации Бирюковой, инцидент произошел в Краснодарском краевом противотуберкулезном диспансере. 49-летний пациент диспансера пришел в медучреждение с обрезом ружья утром 15 апреля.

Представитель СКП заявила, что сначала мужчина выстрелил в сторону врачей, а затем застрелился. В результате происшествия никто из сотрудников противотуберкулезного диспансера не пострадал. Бирюкова отметила, что у погибшего пациента была обнаружена предсмертная записка. Однако ее содержание не разглашается.

По данным краснодарского информационного портала "NTKnews.ru", предсмертное послание было записано на 12 листах. В записке погибший описывал свое лечение в диспансере больше года назад и обвинял медиков в оказании ему неквалифицированной помощи.

В настоящее время сотрудники следственных органов выясняют все обстоятельства случившегося и мотивы самоубийцы, сообщает medportal.ru.