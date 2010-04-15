Челябинский милиционер закопал тело сбитого им пешехода

В Челябинской области милиционера заподозрили в том, что он насмерть сбил пешехода и закопал его тело. Об этом 15 апреля сообщает агентство ИТАР-ТАСС.

По версии Следственного комитета при прокуратуре РФ, в ночь на 7 апреля следователь районного ОВД, имя которого не называется, ехал из Челябинска в поселок Каштак. По дороге он сбил 38-летнего мужчину, который скончался на месте происшествия. Желая скрыть факт ДТП, милиционер закопал труп.

Возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшего по неосторожности гибель человека.

После задержания милиционеру дали возможность написать явку с повинной. Задержанный имеет право подать ее, если его еще не успели привлечь в качестве подозреваемого или обвиняемого. Согласно постановлению Верховного суда от 21 сентября 2005 года номер 537-П05, явка, даже заявленная после задержания, должна признаваться в суде смягчающим обстоятельством.