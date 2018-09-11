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Отказали тормоза. Автобус и два легковых автомобиля столкнулись на проспекте Жукова в Минске

11 сентября 2018 20:55
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Новости Беларуси. Столкновение трех автомобилей на проспекте Жукова в Минске серьезно затруднило движение, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Автобус и два легковых автомобиля столкнулись на перекрестке проспекта Жукова и улицы Харьковской. В результате оказались перекрыты сразу три полосы. Затор образовался в направлении проспекта Пушкина. Причиной аварии стала техническая неисправность автобуса, который откатился и повредил два автомобиля, а затем уперся в ограждение. Пассажиров в салоне не было. Автобус кстати, не прошел техосмотр.

Отказали тормоза. Автобус и два легковых автомобиля столкнулись на проспекте Жукова в Минске-1

Любовь Трепашко, старший инспектор по агитации и пропаганде отдела ГАИ Московского РУВД:
В течение 7 минут экипаж ГАИ прибыл на место дорожно-транспортного происшествия. В максимально кратчайшие сроки было оформлено ДТП, автомобили убраны с проезжей части и движение восстановлено.

# Авария в Минске # происшествия # Любовь Трепашко # Фотофакт

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