Отказали тормоза. Автобус и два легковых автомобиля столкнулись на проспекте Жукова в Минске

Новости Беларуси. Столкновение трех автомобилей на проспекте Жукова в Минске серьезно затруднило движение, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Автобус и два легковых автомобиля столкнулись на перекрестке проспекта Жукова и улицы Харьковской. В результате оказались перекрыты сразу три полосы. Затор образовался в направлении проспекта Пушкина. Причиной аварии стала техническая неисправность автобуса, который откатился и повредил два автомобиля, а затем уперся в ограждение. Пассажиров в салоне не было. Автобус кстати, не прошел техосмотр.