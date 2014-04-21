Отец не усмотрел... Пятилетний ребенок утонул в очистном коллекторе в Гомельской области

Новости Беларуси. Несчастный случай в Гомеле. Пятилетний ребенок утонул в очистном коллекторе. Все произошло на авторынке, куда отец мальчика отправился за запчастями. Видимо, увлекшись покупками, сына он хватился слишком поздно, когда прохожие обратили внимание на потерянную детскую шапку. Найти ребенка удалось лишь спасателям-водолазам уже на большой глубине.

На миниавторынок отец с пятилетним сыном приехали за запчастями. Занятый непростым выбором мужчина и не заметил, как мальчишка пропал из виду. Уже через час ребенка искали десятки людей: на горе отца отозвались и продавцы самого авторынка, и рабочие ближайших мастерских, и сотрудники МЧС.

Александр Марисый, работник авторынка:

Все пошли. Минут 30 прочесывали вдоль забора, ходили, искали.

Здесь говорят: найти мальчика в лесу надеялись до последнего момента. Предположения были самые различные: с одной стороны от рынка – оживленная автомагистраль, с другой – промзона, а всего в пяти метрах от забора – заброшенные очистные сооружения.

Руслан Габрилев, пресс-секретарь Гомельского областного управления МЧС:

Здесь, на месте трагедии, была обнаружена шапочка ребенка. Отец подтвердил, что это шапка его мальчика.

Так как глубина была больше, чем метр, вода мутная, необходимо было привлечение спасателей. Произвели поиск под водой. К сожалению, тело мальчика было найдено здесь.

Уровень воды в очистных сооружениях – более полутора метров. Еще столько же высота падения. Шансы пятилетнего ребенка выжить в таких обстоятельствах фактически равны нулю.

Очистные сооружения – это четыре бетонированных бассейна глубиной до трех метров. Как оказалось, их не эксплуатировали последние 10 лет. За это время жестяное укрытие прогнило, местами провалилось. Это настоящая западня для пятилетнего ребенка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Этот холодный капкан никто даже не пытался как-либо обозначить или оградить. Теперь сотрудникам Следственного комитета предстоит установить владельца злополучных очистных.

Мария Кривоногова, официальный представитель управления Следственного комитета Республики Беларусь по Гомельской области:

По факту смерти пятилетнего ребенка Гомельский районный отдел Следственного комитета проводит проверку. Назначена судебно-медицинская экспертиза. В рамках проверки будет установлена принадлежность коллектора, а также лица, которые отвечают за его техническое обслуживание.

Скорее всего, в ходе проверки найдется законный владелец очистных. Возможно, кто-то даже понесет наказание. Однако это не вернет детскую жизнь.

И МЧС, и Следственный комитет в один голос призывают родителей быть внимательнее к своим детям.

Всего полгода назад в том же Гомеле утонули трое малолетних детей. И вот – новая трагедия. В обоих случаях дети оказались один на один с опасностью.