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«От удара Mercedes начало разворачивать, снесло на обочину»: микроавтобус с пассажирами перевернулся под Гродно

21 июля 2017 19:00
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Новости Беларуси. На 13-м километре автодороги Гродно – Гожа – граница Республики Польша маршрутку стал обгонять Volkswagen. За рулем легкового автомобиля находилась женщина. Как рассказали в ГАИ, в какой-то момент водитель решила, что «если быстро не вернется в свою полосу, то столкнется со встречным автомобилем».

ГАИ УВД Гродненского облисполкома:
В результате этого водитель Volkswagen поспешила завершить маневр, задев попутный микроавтобус. От удара Mercedes начало разворачивать, снесло на обочину и далее в кювет, где он перевернулся и снова стал на колеса.

«От удара Mercedes начало разворачивать, снесло на обочину»: микроавтобус с пассажирами перевернулся под Гродно-1

 

В салоне микроавтобуса находились семь человек. Травмы получили три женщины. От более тяжких последствий всех пассажиров уберегли пристегнутые ремни безопасности.

# происшествия # Авария в Гродно # Фотофакт

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