Казалось, что где-то неподалеку что-то сильно взорвалось: белоруска Татьяна Курбат о землетрясении в Турции

Греция и Турция приходят в себя после мощного землетрясения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Ночью 20 июля сильные подземные толчки ощутили прибрежные районы двух стран.

Эксперты говорят о магнитуде в 7 баллов! Этого хватило, чтобы разрушить здания и серьезно повредить инфраструктуру. По предварительным данным, погибли два человека, сотни пострадали. В аэропортах туристы ожидают своих рейсов (некоторые задерживаются). Землетрясение ударило глубокой ночью, в половину второго. Ощущения у переживших бедствие такие, будто кто-то гигантской рукой с силой выдергивал землю прямо из-под ног. Онемевшие от ужаса люди прыгали из окон, бежали из зданий кто в чем был. Ночь провели под открытым небом.

Яра, туристка (Нидерланды):

Это было ужасно. Мы уже засыпали, когда нашу кровать начало подбрасывать то влево, то вправо. Все шло кувырком! Мы спустились вниз, а там все в воде. Все разломано, разбито, стекло на полу. Было страшно. Очаг землетрясения «вспыхнул» в узком проливе между двумя популярными курортами, греческим островом Кос и турецким Бодрумом. Прибрежные районы встряхнуло так, что в один миг оказались повреждены или вовсе рухнули многие здания.

В Турции землетрясение спровоцировало еще и цунами: волны разбросали яхты и лодки, затопили кафе и рестораны. Очаг землетрясения «вспыхнул» в узком проливе между двумя популярными курортами, греческим островом Кос и турецким Бодрумом. Прибрежные районы встряхнуло так, что в один миг оказались повреждены или вовсе рухнули многие здания. В Турции землетрясение спровоцировало еще и цунами: волны разбросали яхты и лодки, затопили кафе и рестораны.

Фрозана Амирати, туристка (Италия):

Все вокруг тряслось, телевизор упал. Где-то секунд 20. Это было нечто. Я была в шоке. Все повыбегали из номеров и быстро покинули отель. Мы всю ночь провели на улице, пытались уснуть, но боялись. На Косе, которому досталось сильнее всего, в руины превратился минарет старинной мечети, переживший до этого много подобных бедствий. Площадь рядом с ним опустела буквально за час до землетрясения, а до полуночи там гуляли сотни людей. Но избежать жертв все же не удалось: погибли два туриста. В списке пострадавших в обеих странах более 200 человек. Некоторые все еще под завалами. Посольства Беларуси в Турции и Греции следят за ситуацией: наших граждан среди погибших и пострадавших нет. Но белорусов, отдыхающих на турецком и греческом курортах, много. Татьяна Курбат – одна из тех, кто тоже теперь знает, каково это, когда земля уходит из-под ног.

Татьяна Курбат, туристка (Минск):

Ночью мы проснулись от толчков, сотрясения такой силы, что казалось, будто бы неподалеку где-то что-то сильно взорвалось или не дай Бог начались какие-то военные действия. Если честно, когда ты живешь в относительно спокойных широтах, то такое природное явление очень пугающее и необычное по ощущениям. Ты понимаешь, что вокруг тебя все движется, но ты никак не можешь это остановить и на это повлиять. Многие туристы решили, что такого отдыха хватит, и рванули в аэропорты. Как результат – переполненные воздушные гавани, некоторые самолеты вылетают с опозданием.