Возможно, ваш брат еще жив был, когда его хоронили: шокирующие подробности в деле черных риелторов из Могилева

Новости Беларуси. Два приговора к расстрелу и 46 лет лишения свободы на двоих, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Такова цена убийства шестерых человек. Суд Могилева огласил приговор фигурантам дела о черных риелторах. Трое мужчин и одна женщина убивали людей, чтобы получить их квартиры. Преступления были настолько жестокими, что даже опытные стражи порядка назвали это дело «конвейером смерти». Как человеческая жизнь оказалась не дороже квадратных метров?

Татьяна Гершанкова:

У меня двое детей. Я несу ответственность за это преступление. Почему я? Татьяна Гершанкова дала волю эмоциям уже после вынесения приговора. До этого все четверо фигурантов, спрятав лица, спокойно слушали вердикт суда. Юрий Шерстнев, прокурор отдела государственного обвинения Генеральной прокуратуры Республики Беларусь:

Судебным заседанием установлено, что обвиняемыми был создан конвейер смерти, который существовал несколько лет, с четким распределением функций и роли каждого участника преступной группы. Татьяна Гершанкова получила 24 года лишения свободы, другой обвиняемый Борис Колесников – 22 года. А двое главных фигурантов дела, Игорь Гершанков и Семен Бережной, приговорены к исключительной мере наказания – расстрелу.

Юрий Шерстнев:

Сторона обвинения согласна с решением суда о применении к организатору преступной группы и наиболее активному его участнику исключительной меры наказания – смертной казни через расстрел. Галина Костюшкина шесть лет искала свою мать (женщина считалась без вести пропавшей). Уже потом девушке рассказали следователи: мамы вместе с ее сожителем уже нет в живых. На их квартиру покусились черные риелторы.

Галина Костюшкина, дочь погибшей:

Не теряли мы надежды, что все-таки ее еще найдем, где-то может в России. В зале заседания даже ни капельки сочувствия и сожаления, что они как будто убрали каких-то людей. Это им надо было, чтобы получить прибыль. Это были первые жертвы преступной группы. Дальше в их сети попали еще четверо. Черные риелторы находили людей, которые имели долги по коммунальным платежам, предлагали им продать квартиру, а взамен – жилье подешевле и денежную компенсацию. А после того, как все документы были оформлены, угощали свою жертву алкоголем с психотропными веществами и вывозили на сельские кладбища. Некоторых, как прозвучало в ходе судебного заседания, закапывали живьем. Юрий Прокопенко, СТВ:

Дело было поставлено на поток. Черные риелторы заранее планировали, когда убивать и где хоронить. Могилы для своих жертв выкапывали заранее. К моменту их задержания готовились еще три убийства. Алла Полозкова, однажды придя на могилу мужа, увидела рядом выкопанную могилу. Женщина удивилась – в деревне вроде никто не умирал. Сообщила в милицию.

Алла Полозкова, жительница деревни Сумароково:

Вот на этом месте, где была ямка выкопана для захоронения, поросла уже трава. Ну конечно, это же не по-человечески. Разве можно так делать? А если бы их так взяли и закопали живых?

Эта могила предназначалась для Виктора Ефременко. Ему неприятно вспоминать, но с помощью черных риелторов он продал свою трехкомнатную квартиру в Могилеве и хотел купить домик в деревне. От неминуемой смерти спасла милиция, которая вовремя задержала злоумышленников.

Сергей Кобакевич, официальный представитель Следственного комитета Республики Беларусь:

Следователи, совместно с представителями органов внутренних дел, установили, что ведется приготовление группой лиц к убийству 51-летнего мужчины. Следователи вышли на организованную группу. Четверо участников обвинялись по нескольким уголовным статьям: убийство, вымогательство, мошенничество, разбой, незаконная предпринимательская деятельность и даже похищение. Судебные заседания длились 8 месяцев. Михаил Ковальков, брат погибшего:

Какое может быть положительное отношение к таким людям, которые целенаправленно убивали людей ради наживы, ради квартиры? И следователь мне даже сказал, что, возможно, вашего брата… он еще жив был, когда они его хоронили.