Фотофакт: автомобиль премиум-класса загорелся после столкновения с пешеходом

Новости Беларуси. Пешеход исчез с места ДТП после столкновения с автомобилем премиум-класса. При этом машина после незначительного удара загорелась. Это произошло в пригороде Минска.

Водитель перестроился для поворота, а там, с его слов, он заметил пешехода, переходившего дорогу с велосипедом в руках, но избежать столкновения не смог. Выйдя из автомобиля, водитель не обнаружил пешехода. Не нашли его сотрудники ГАИ и МЧС, а также другие водители, остановившиеся для оказания помощи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.