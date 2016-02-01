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Фотофакт: автомобиль премиум-класса загорелся после столкновения с пешеходом

01 февраля 2016 10:33
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Новости Беларуси. Пешеход исчез с места ДТП после столкновения с автомобилем премиум-класса. При этом машина после незначительного удара загорелась. Это произошло в пригороде Минска.

Водитель перестроился для поворота, а там, с его слов, он заметил пешехода, переходившего дорогу с велосипедом в руках, но избежать столкновения не смог. Выйдя из автомобиля, водитель не обнаружил пешехода. Не нашли его сотрудники ГАИ и МЧС, а также другие водители, остановившиеся для оказания помощи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

# Авария в Минской области # авто # Фотофакт

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