Осуществили массовые кратковременные звонки: белорусские правоохранители впервые расследуют телефонный флуд

Новости Беларуси. С новым видом киберпреступлений столкнулись белорусские правоохранители. Так называемый телефонный флуд сравним с компьютерной DoS-атакой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Екатерина Вершицкая, официальный представитель ГУВД Минского городского исполнительного комитета:

Было установлено, что мужчины осуществили массовые кратковременные звонки еще как минимум на четыре телефона, принадлежащих фирме-конкуренту. То есть тем самым они хотели попросту устранить конкурентов, чтобы занимать лидирующие позиции по продаже электротранспорта.

Сейчас правоохранители решают вопрос о применении или неприменении наказания. Судебной практики по таким преступлениям в стране нет.