Осуществили массовые кратковременные звонки: белорусские правоохранители впервые расследуют телефонный флуд

Новости Беларуси. С новым видом киберпреступлений столкнулись белорусские правоохранители. Так называемый телефонный флуд сравним с компьютерной DoS-атакой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Телефонный флуд в Беларуси: конкуренты 600 раз за 4 часа позвонили предпринимателю
Екатерина Вершицкая, официальный представитель ГУВД Минского городского исполнительного комитета:
Было установлено, что мужчины осуществили массовые кратковременные звонки еще как минимум на четыре телефона, принадлежащих фирме-конкуренту. То есть тем самым они хотели попросту устранить конкурентов, чтобы занимать лидирующие позиции по продаже электротранспорта.
Сейчас правоохранители решают вопрос о применении или неприменении наказания. Судебной практики по таким преступлениям в стране нет.
А вот в соседней России за подобные действия предусмотрена уголовная ответственность.