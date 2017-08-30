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11-летний школьник сел за руль отцовской машины и попал в ДТП

30 августа 2017 09:25
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Новости Беларуси. 29 августа в Минске 11-летний школьник попал в аварию на машине отца.

ДТП случилось на 3-й улице Щорса. 43-летний мужчина подъехал к одному из домов и отошел по делам на полчаса. В салоне автомобиля в это время остался 11-летний мальчик, которому надоело ждать отца и он решил прокатиться.

Ключи от транспортного средства остались в замке зажигания. Школьник завел автомобиль и поехал. Через некоторое время машина, за рулем которой был ребенок, врезалась в другую иномарку.

Пострадавших в результате аварии нет. Проводится проверка.

В июле 2017 года девятилетний мальчик из Китая угнал пассажирский автобус и около часа ездил по дорогам города – здесь подробнее.

# происшествия # ДТП

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