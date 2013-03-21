Остановку «Романовская слобода» в Минске оцепили из-за подозрительного пакета

Новости Беларуси. Остановка общественного транспорта «Романовская слобода» была оцеплена сегодня c 8:30. По некоторым данным, причина – оставленный на остановке пакет. Через 15 минут оцепление было снято.



Напомним, празднование Масленицы в минувшее воскресенье, закончилось для жителей Новогрудка оцеплением площади и приездом саперов. В разгар празднества жителей города попросили покинуть площадь. Как выяснилось позже, причиной стала бесхозная сумка, которую нашли в баре «Рим». Заведение расположено на центральной площади города. Саперы, прибывшие на вызов, проверили подозрительную сумку на наличие взрывоопасных веществ, однако, к счастью, ничего не обнаружили.