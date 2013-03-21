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Остановку «Романовская слобода» в Минске оцепили из-за подозрительного пакета

21 марта 2013 08:41
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Новости Беларуси. Остановка общественного транспорта «Романовская слобода» была оцеплена сегодня c 8:30. По некоторым данным, причина – оставленный на остановке пакет. Через 15 минут оцепление было снято.

Напомним, празднование Масленицы в минувшее воскресенье, закончилось для жителей Новогрудка оцеплением площади и приездом саперов. В разгар празднества жителей города попросили покинуть площадь. Как выяснилось позже, причиной стала бесхозная сумка, которую нашли в баре «Рим». Заведение расположено на центральной площади города. Саперы, прибывшие на вызов, проверили подозрительную сумку на наличие взрывоопасных веществ, однако, к счастью, ничего не обнаружили.

# происшествия # Лжеминирование

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