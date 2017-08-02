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«Она не первый год ходила туда»: крестная мама 14-летней Саши, которую убили в Молодечненском районе

02 августа 2017 17:28
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Новости Беларуси. Найдена убитой: тело школьницы, которую с 29 июля разыскивали как без вести пропавшую, обнаружена в лесном массиве недалеко от дома, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Следователи выясняют обстоятельства и мотивы жестокого убийства 14-летней девочки. Подозреваемый задержан.

«Она не первый год ходила туда»: крестная мама 14-летней Саши, которую убили в Молодечненском районе-1

Татьяна Маслова, жительница деревни Вязынка:
Очень девочку жалко. Потому что дитенок не виноват, что такие родители…

Общество в деревне Вязынка расколото трагедией. Одним невероятно жалко погибшую девушку, другие в страшной беде винят исключительно ее семейство.

Татьяна Маслова:
Как допускать, что дитенок 14 лет ходит по дачам, где-то еще.

Ольга Петрашевская, СТВ:
По словам местных жителей, девушки из деревни Вязынка в компании парней, приезжавших из Минска на дачи, собирались именно здесь, на этой поляне. До деревни – примерно минут 15 вглубь леса. И после очередных посиделок 14-летняя школьница не вернулась домой.

«Она не первый год ходила туда»: крестная мама 14-летней Саши, которую убили в Молодечненском районе-4

Жительница Вязынки:
Там они сидели, пиво пили. Мать сама покупала джин-тоник в магазине ей. Семья пьющая-гулящая…

Однако в школе, где училась девушка, о семье говорят как о контактной и относительно ответственной: на собрания приходили трезвыми и находили деньги, чтобы отправить ребенка на экскурсии. Да и девочка не выглядела оставленной без внимания.

«Она не первый год ходила туда»: крестная мама 14-летней Саши, которую убили в Молодечненском районе-7

Инга Великоиваненко, директор Радошковичской средней школы:
Девочка достаточно общительная, ответственная. Всегда отзывалась на просьбы классного руководителя.

И все же о том, что погибшую Сашу после уроков часто видели в компании молодых людей лет на 10 постарше, говорит и Владислав. С ним девушка училась в одной школе.

«Она не первый год ходила туда»: крестная мама 14-летней Саши, которую убили в Молодечненском районе-10

Владислав Емельянов, житель деревни Вязынка:
Мы ей много раз говорили, зачем общаться с такими, кто старше? Добра не будет.

«Она не первый год ходила туда»: крестная мама 14-летней Саши, которую убили в Молодечненском районе-13

Житель Вязынки:
Девочка, 14-15 годик, 9 класс. Красавица-дама. Ее так изнасиловали, что это ужасно. Ужасно! Избили и убили.

Ее искали несколько дней, а обнаружили задушенной недалеко от железнодорожной станции, совсем близко от родной деревни. По подозрению в совершении преступления уже задержан молодой человек, которому нет и 25.

«Она не первый год ходила туда»: крестная мама 14-летней Саши, которую убили в Молодечненском районе-16

Сергей Кабакович, официальный представитель Следственного комитета Республики Беларусь:
На сегодня молодой человек, который задержан, сотрудничает со следствием. Незамедлительно было возбуждено уголовное дело по пункту 6 части 2 статьи 139  – «Убийство с особой жестокостью».

Ольга Петрашевская:
Девушка знала этого молодого человека?

«Она не первый год ходила туда»: крестная мама 14-летней Саши, которую убили в Молодечненском районе-19

Валентина Анисько, крестная мать погибшей:
Она всех знала, потому что не первый год ходила туда! Руки были поцарапанные, у него спрашивали следователи: «Откуда у вас царапины?» Он сказал, что маме помогал то ли розы срезать…

Валентина Анисько шокирована тем, что к преступлению может иметь отношение приятель погибшей девушки. Но это все потом… Крестная 14-летней Саши беседует с нами, держа таблетки в руках: нужно поддерживать мать, которой завтра предстоит хоронить единственного ребенка.

«Она не первый год ходила туда»: крестная мама 14-летней Саши, которую убили в Молодечненском районе-22

# Убийство # происшествия # Ольга Петрашевская # Сергей Кабакович # Фотофакт

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