«Она не первый год ходила туда»: крестная мама 14-летней Саши, которую убили в Молодечненском районе

Новости Беларуси. Найдена убитой: тело школьницы, которую с 29 июля разыскивали как без вести пропавшую, обнаружена в лесном массиве недалеко от дома, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Следователи выясняют обстоятельства и мотивы жестокого убийства 14-летней девочки. Подозреваемый задержан.

Татьяна Маслова, жительница деревни Вязынка:

Очень девочку жалко. Потому что дитенок не виноват, что такие родители… Общество в деревне Вязынка расколото трагедией. Одним невероятно жалко погибшую девушку, другие в страшной беде винят исключительно ее семейство. Татьяна Маслова:

Как допускать, что дитенок 14 лет ходит по дачам, где-то еще. Ольга Петрашевская, СТВ:

По словам местных жителей, девушки из деревни Вязынка в компании парней, приезжавших из Минска на дачи, собирались именно здесь, на этой поляне. До деревни – примерно минут 15 вглубь леса. И после очередных посиделок 14-летняя школьница не вернулась домой.

Жительница Вязынки:

Там они сидели, пиво пили. Мать сама покупала джин-тоник в магазине ей. Семья пьющая-гулящая… Однако в школе, где училась девушка, о семье говорят как о контактной и относительно ответственной: на собрания приходили трезвыми и находили деньги, чтобы отправить ребенка на экскурсии. Да и девочка не выглядела оставленной без внимания.

Инга Великоиваненко, директор Радошковичской средней школы:

Девочка достаточно общительная, ответственная. Всегда отзывалась на просьбы классного руководителя. И все же о том, что погибшую Сашу после уроков часто видели в компании молодых людей лет на 10 постарше, говорит и Владислав. С ним девушка училась в одной школе.

Владислав Емельянов, житель деревни Вязынка:

Мы ей много раз говорили, зачем общаться с такими, кто старше? Добра не будет.

Житель Вязынки:

Девочка, 14-15 годик, 9 класс. Красавица-дама. Ее так изнасиловали, что это ужасно. Ужасно! Избили и убили. Ее искали несколько дней, а обнаружили задушенной недалеко от железнодорожной станции, совсем близко от родной деревни. По подозрению в совершении преступления уже задержан молодой человек, которому нет и 25.

Сергей Кабакович, официальный представитель Следственного комитета Республики Беларусь:

На сегодня молодой человек, который задержан, сотрудничает со следствием. Незамедлительно было возбуждено уголовное дело по пункту 6 части 2 статьи 139 – «Убийство с особой жестокостью». Ольга Петрашевская:

Девушка знала этого молодого человека?