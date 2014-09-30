Около тонны нелегального сала изъяли брестские пограничники у местного жителя

Новости Беларуси. Около тонны сала изъяли брестские пограничники у местного жителя. Запасливый мужчина пытался провезти его в микроавтобусе.

Однако документов, подтверждающих легальность приобретения товара, водитель предъявить не смог. При досмотре оказалось, что в машине было практически 3 десятка коробок с салом.

Автомобиль и все его содержимое переданы правоохранителям для дальнейшего разбирательства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Екатерина Павлова, офицер пресс-службы Брестской пограничной группы:

Он пояснил, что данную продукцию нашел в лесном массиве недалеко от населенного пункта Мухавец. На данный момент происхождение данной продукции неизвестно. Документов, подтверждающих легальность приобретения данного товара, водитель предъявить не смог.