В Киеве у Майдана Независимости, где проходит акция протеста, скончался мужчина

Новости Украины. ЧП в центре Киева. У Майдана Независимости, где проходит акция протеста, скончался мужчина. По предварительным данным, от сердечного приступа. Примерный возраст погибшего – около 50 лет.

Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа и судмедэксперты. Они установят точную причину смерти.

Акции сторонников евроинтеграции, недовольных решением кабинета министров приостановить подготовку к подписанию соглашения об Ассоциации с ЕС, проходят в Украине с 21 ноября. Протестующие требуют отставки правительства, а также досрочных президентских и парламентских выборов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.