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Непогода в Европе: отменены авиарейсы, в Гамбурге объявлено чрезвычайное положение, затоплены улицы

06 декабря 2013 06:51
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Непогода нарушила планы и европейцев. В аэропортах Дании, Нидерландов и Германии отменили сотни авиарейсов. В немецком Гамбурге уже объявлено чрезвычайное положение. Ветер настолько сильный, что легко переворачивает многотонные фуры.

Ураган нарушил транспортное сообщение и энергоснабжение в Польше. Первой удар стихии приняла Великобритания. Из-за ветра в разных частях страны повалены сотни деревьев, повреждены линии электропередачи, частично затоплены улицы многих городов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Погода

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