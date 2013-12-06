Непогода в Европе: отменены авиарейсы, в Гамбурге объявлено чрезвычайное положение, затоплены улицы

Непогода нарушила планы и европейцев. В аэропортах Дании, Нидерландов и Германии отменили сотни авиарейсов. В немецком Гамбурге уже объявлено чрезвычайное положение. Ветер настолько сильный, что легко переворачивает многотонные фуры.

Ураган нарушил транспортное сообщение и энергоснабжение в Польше. Первой удар стихии приняла Великобритания. Из-за ветра в разных частях страны повалены сотни деревьев, повреждены линии электропередачи, частично затоплены улицы многих городов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.