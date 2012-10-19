Новости Беларуси. Один из координаторов финансовой пирамиды МММ-2011 задержан в Беларуси. Он скрывался от уголовного преследования. Установлена причастность задержанного к незаконным финансовым операциям и завладению денежными средствами белорусских граждан путем обмана.

Координатор финансовой пирамиды и другие лица организации МММ-2011 принимали на территории Беларуси вклады и ставки на выигрыш от населения. Выплата процентов осуществлялась членами группы за счет привлечения новых вкладов граждан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Антонович, начальник Центра информации и общественных связей КГБ Республики Беларусь:

Это один из основных координаторов деятельности «МММ» на территории Республики Беларусь. Он являлся так называемым «стотысячником». «Стотысячник» подразумевает под собой, что координатор имел координационную структуру, в которую входило в общей сложности около 100 тысяч человек.

В последнее время задержанный находился за пределами Республики Беларусь и скрывался.

В финансовые махинации оказались втянуты несколько тысяч белорусов. В основном люди до 30 лет, незнакомые с деятельностью МММ начала 90-ых годов и ее негативными последствиями для миллионов граждан.