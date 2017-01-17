Очевидцы сняли на видео смертельную аварию под Колодищами

Новости Беларуси. Нелепая авария под Минском: утром 17 января погибла многодетная мать. Её дети также находились в салоне машины. По одной из версий, водитель пыталась избежать наезда на кошку, которая перебегала дорогу. В результате авто вылетело в кювет и врезалось в дерево, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эти кадры нам предоставили очевидцы. Все случилось в районе семи утра.

Жительница поселка Колодищи везла детей в минскую школу. Казалась бы, обычный маршрут…

Татьяна Ревизоре, СТВ:

Авария произошла именно на этой трассе. На дорогу выбежал кот. Женщина попыталась избежать наезда, однако машину занесло. Вначале она вылетела на встречку, а после и вовсе – в кювет, где врезалась в это дерево.

Столкновение с деревом стало роковым, водитель погибла на месте.

Малышей – а их было трое – деблокировали спасатели. Никто из детей серьезно не пострадал. Самый младший находился в автокресле.

Екатерина Сильченко, старший инспектор по агитации и пропаганде отдела ГАИ Минского райисполкома:

Водитель 1982 года рождения, по предварительной версии, не справилась с управлением.

Тем временем местные жители в один голос твердят: дорога здесь – больная тема. И ДТП на этом участке бывают регулярно.

Местные жители:

Утром была просто колея и скользкая дорога. Это был не просто снег, это был укатанный снег, местами со льдом.

Я ни разу не видела, чтобы эту дорогу кто-то чистил или посыпал.

Этот участок давно известен. Там постоянно вылетают машины, постоянно кто-нибудь кого-нибудь вытаскивает.

В свою очередь дорожники утверждают – трасса вполне пригодна.

Виталий Демида, начальник планового экономического отдела филиала КУП «Минскоблдорстрой» «ДРСУ 735»:

Ликвидация зимней скользкости на данной автодороге производилась работниками нашего филиала где-то в районе 17.00 вчера.

Еще один штрих: машина была на зимней резине. Впрочем, полную картину удастся составить лишь по результатам следствия.