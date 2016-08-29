Очевидцы о смертельном ДТП под Пуховичами: «Лёню сбила машина, он лежал на капоте»

Новости Беларуси. Страшная авария в Пуховичском районе. Пьяный водитель сбил бабушку и её 7-летнего внука. Мальчик погиб на месте происшествия. Женщина, не приходя в сознание, скончалась по дороге в больницу. Нетрезвый лихач чудом не задел ещё двух детей: 9-летнего мальчика и 1,5-годовалую девочку. По факту ДТП возбуждено уголовное дело, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Всего секунда, а Егор может воспроизвести её с точностью до десятых. 9-летний мальчик чудом не оказался под колесами авто.

Егор Малашеня, очевидец:

Близко к моим пальцам были колёса. Лёню сбила машина, он лежал на капоте.

А ведь день проходил как обычно. Разговор бабушки с соседкой прерывали радостные крики детей. Мальчишки и полуторагодовалая девочка играли с собакой. Никто из них и не подозревал, что привычный день в миг превратится в трагедию.

Анастасия Винчо, СТВ:

Легковушка неслась по гравийке с удивительной для этой дороги скоростью. По словам очевидцев, не меньше 90 км в час. Обогнув бак, водитель выскочил на обочину. Он даже не притормозил. Машина остановилась через метров 100. Жертвы ДТП остались за спиной.

7-летний мальчик погиб на месте. Его бабушка, не приходя в сознание, скончалась по дороге в больницу.

Евгений Млечко, очевидец:

Они были там, а отлетели аж сюда. Вот здесь мальчик лежал, возле моей колитки. Даже эксперты не поверили, что удар там, а ребёнок здесь лежит.

Юрий Яцук, очевидец:

Можно я проверну. Вот она смотрите, вот она. Дети, не смотрите, не надо.

Местные засыпали место трагедии песком, чтобы дети поскорей забыли о злополучном дне. Следователи же возбудили уголовное дело.

Татьяна Белоног, официальный представитель управления Следственного комитета по Минской области:

Для установления технического состояния автомобиля, его скорости движения, а также для определения состояния опьянения водителя следствием назначен ряд экспертиз.

Евгений Млечко, очевидец:

Дыши! А он пьяный, скотина. Он даже рот не открывал, чтобы дыхнуть.

С начала года по вине пьяных водителей в стране погибли 36 человек. Это меньше, чем в прошлом почти в 2 раза, но от нуля эта цифра всё ещё далека.

Юрий Яцук, очевидец:

Никогда бы не простил. Как это так?! Ребенку во 2-й класс идти…