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Очередной теракт в Багдаде: погибли не менее 12 человек

23 сентября 2013 12:18
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Новости Ирака. Очередной теракт и новые жертвы в Багдаде. Взрыв прогремел в суннитском районе города. Смертник взорвал себя внутри палатки, в которой собрались участники поминальной церемонии. Погибли не менее 12 человек, еще 30 пострадали.

Подобный инцидент произошел несколько дней назад в шиитском районе Багдада. Начиненный взрывчаткой автомобиль с водителем-смертником взлетел на воздух возле палатки, где собрались участники похорон. Тогда число погибших превысило 60, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# происшествия # Терроризм # Теракт в Ираке

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