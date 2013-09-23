Очередной теракт в Багдаде: погибли не менее 12 человек

Новости Ирака. Очередной теракт и новые жертвы в Багдаде. Взрыв прогремел в суннитском районе города. Смертник взорвал себя внутри палатки, в которой собрались участники поминальной церемонии. Погибли не менее 12 человек, еще 30 пострадали.

Подобный инцидент произошел несколько дней назад в шиитском районе Багдада. Начиненный взрывчаткой автомобиль с водителем-смертником взлетел на воздух возле палатки, где собрались участники похорон. Тогда число погибших превысило 60, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.