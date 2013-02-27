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Очередная стрельба в США: неизвестный открыл огонь в студенческом общежитии. Ранен 1 человек

27 февраля 2013 06:11
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Новости США. В США продолжают стрелять по мирным гражданам. Вооруженный преступник открыл огонь в общежитии Университета Прибрежной Каролины, расположенного в городе Конуэй. В результате ранен один человек.

С места преступления злоумышленник скрылся. Ведется его поиск. Студентам рекомендовано не выходить на улицу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белый Дом еще в январе предложил ограничить оборот оружия. Практически по всей стране прокатились массовые акции манифестации против такого закона. Американцы не хотят расставаться со своим оружием. Несмотря на то, что случаи массовых расстрелов в стране происходят чуть ли не каждый день.

# происшествия # Стрельба

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