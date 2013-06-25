Очаг заболевания африканской чумы в Ивьевском районе локализован

Новости Беларуси. Очаг заболевания африканской чумы в Ивьевском районе Гродненской области локализован, ведутся работы по недопущению распространения инфекции в близлежащих районах. Об этом 25 июня сообщили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия.

По имеющейся информации, причиной вспышки стал комбикорм, произведенный в сопредельном государстве. Еще одним возбудителем могут стать дикие кабаны.

Африканская чума свиней для человека не опасна, однако у свиней она не подвергается лечению и вызывает 100-процентную смертность. При первом подозрении заболевания у животного необходимо сразу обратиться к ветеринарам.

В Беларуси усилены меры по борьбе с инфекцией. Для принятия оперативных решений и координации ситуации создан республиканский штаб, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Леонид Заяц, министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь:

Ситуация взята под контроль. Приняли определенные меры для локализации этого очага, объявили карантин. Оперативно сработали наши службы, изъяли с этой территории свинопоголовье, под контролем ветеринарных врачей утилизировали. Очаг локализован. Тут же принято решение, в соответствии с ветеринарными санитарными правилами, чтобы в первой угрожающей зоне, которая по своему радиусу не менее 2 км, необходимо провести, как в неблагополучных пунктах, мероприятия, связанные именно с безопасностью общественного свиноводства.

После того, как изъяли у людей животных, здоровых, государство в обязательном порядке компенсирует все эти издержки.

Источник переноса заболевания – это дикий кабан. Необходимо очень осторожно к этому относиться. На уровне Правительства приняты меры, позволяющие сегодня истребить диких животных, которые являются угрозой для частного сектора.

Приобретать мясо и мясную продукцию специалисты рекомендуют в магазинах. На рынках также усилен контроль. Реализовывать здесь свою продукцию смогут только свинокомплексы, на территории которых приняты беспрецедентные меры безопасности. Особые требования и к работникам.